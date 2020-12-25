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بعض معلمي المرحلة الابتدائية يفاجَؤون بخطأ في اختبارات التصنيف لهم

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بعض معلمي المرحلة الابتدائية يفاجَؤون بخطأ في اختبارات التصنيف لهم بعض معلمي المرحلة الابتدائية يفاجَؤون بخطأ في اختبارات التصنيف لهم
أعربوا عن مخاوفهم من عدم التسجيل قبل حل المشكلة

بعض معلمي المرحلة الابتدائية يفاجَؤون بخطأ في اختبارات التصنيف لهم

تفاجأ عدد من معلمي المرحلة الابتدائية بوجود خطأ في الاختبارات المخصصة لهم في التصنيف، أثناء محاولتهم التسجيل للحصول على الرخصة المهنية؛ حيث يظهر لهم اختبار الخاص بمعلمي المرحلة المتوسطة والثانوية وسط تخوفهم من تعثر تسجيلهم وعدم تمكنهم من ذلك على إثر الخطأ الذي حتى الآن لم يتم تصحيحه.

ويقول المعلم يوسف الحربي من معلمي المرحلة الابتدائية بتعليم جدة: إنه وعددًا من معلمي المرحلة الابتدائية "عند التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي يظهر لهم الاختبار الخاص بالمرحلة المتوسطة والثانوية، وعند التواصل مع خدمة المستفيدين بهيئة تقويم التعليم تمت الإفادة بأن التعديل يكون عن طريق خدمة فارس".

وأضاف: "بعد التواصل مع خدمة فارس أفادوا بأن التعديل يكون من نور وبعد مراجعة إدارة التعليم لمسؤولي فارس ونور تمت الإفادة بأن هذا الموضوع ليس من اختصاصهم".

وبيّن "الحربي" أن كل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى ووقت التسجيل للرخصة المهنية على وشك الإغلاق، مناشدًا المسؤولين سرعة حل مشكلتهم للتسجيل.

وأوضحت خدمة المستفيدين لهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًّا على أحد المتضررين، أنه في حالة اختلاف التخصص يمكن تعديله عبر نظام فارس أولًا ثم بعد ذلك يمكن التسجيل عبر الموقع من جديد.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ إذ يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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