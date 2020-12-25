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صور.. افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر

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صور.. افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر صور.. افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر

مصراوي Masrawy

06:33 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية الذى تنظمه جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر، تحت رعاية وحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، و الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وحضر حفل الافتتاح أيضاً اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد مصطفى متولى رئيس جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر، و الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر ونائب رئيس الجمعية.

واستهل المؤتمر جلسته بتكريم الأطباء من مديرى مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر وهم الدكتور إسماعيل الغربي مدير مستشفى الأقصر الدولي، والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفى حميات الأقصر، والدكتورة إلهام الجبلاوي مدير مستشفى عزل إسنا ، والدكتور أحمد فتحي مدير مستشفى عزل العديسات.

وشهد المؤتمر كذلك تكريم أسماء الأطباء شهداء بالمحافظة وهم كارم محمود ابو المجد، وفايق فخرى، وشيماء أحمد محمد محمود، ومحمد حسن أحمد عمر، وعبد الناصر حسن أحمد، وأحمد فتحي عوض، وجبريل على يوسف.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستجدات أمراض الصدرية والحساسية و أحدث العلاجات المستخدمة لعلاج هذه الأمراض .

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