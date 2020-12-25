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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

05:55 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران فى حريق مصحة بالإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بنشوب حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا مُخصصة كمصحة لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وانبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين جميعهم من النزلاء )، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصحة له معلومات جنائية.

وبمناقشته اعنترف بقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين (محددين) باستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان .

وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لاعتراضه على حجزه مما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر، وهروبه عقب ذلك.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

تم استهداف كلاً من (شريكى مدير المصحة، 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا) بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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