بعد ضياء الدين داوود.. الاشتباه في إصابة نائب برلماني بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر مقرب من أسرة حسن عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بدمياط، عن تعرضه لوعكة صحية تمثلت في "اشتباه الإصابة بفيروس كورونا".

وقال النائب، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستجابة لأي دعوة خلال الأيام المقبلة".

أضاف عبدالوهاب أن الأطباء قرروا مثوله للراحة التامة، لأنه يعاني من عدم القدرة على الحركة نظرا لخطورة الوضع بالقدم وضرورة إجراء عملية جراحية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه بدأ في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلي بعيدا عن أسرته.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وخصصت وزارة الصحة 15 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في المحافظة وهي مستشفيات الصدر والحميات ودمياط التخصصي، والزرقا المركزي والروضة المركزي ودمياط العام والهلال وكفر سعد المركزي وفارسكور المركزي وكفر البطيخ المركزي والسرو ورأس البر المركزي وعزبة البرج وميت أبو غالب.

وقرر الدكتور السيد عبدالجواد، في وقت سابق، تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية، وبعض مديرى المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات، وتنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحى الخاي مع مديرية الشئون الصحية في مواجهة الجائحة.