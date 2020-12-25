صور.. محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء ويستدعي رئيس المدينة

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أسوان – إيهاب عمران:

رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، قيام أحد أصحاب العقارات بتنفيذ أعمال البناء في الدور السادس من العمارة السكنية الواقعة بحي الرضوانية بطريق السادات، وهو الذي يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بألا يتجاوز البناء الدور الرابع، وأن تكون الرخصة سارية وشرع صاحبها بالفعل في البناء قبل شهر مايو الماضي.

واستدعى اللواء أشرف عطية على الفور رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى، للقيام بالإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة بتحرير محضر واتخاذ اللازم مع صاحب العمارة، الذي أستغل يوم عطلة رسمية في تنفيذ هذه المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محضر بيئة آخر بسبب تعرض الطريق للتلف وتراكمات من المياه نتيجة خلط الخرسانة على الأسفلت.

موجهًا بسرعة رفع تراكمات الرمال ومواد البناء من وسط الطريق من خلال المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمرور الميداني اليومي، وخاصة في أيام الجمع والعطلات الرسمية حتى يجرى مواجهة أي مخالفات في مهدها، لردع أصحاب النفوس الضعيفة وبسط سيادة القانون.