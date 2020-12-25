برلين تعد بأن يدعم اتفاق التجارة البريطاني مصائد الأسماك الألمانية

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

أشارت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر إلى أن الحكومة تساند مصائد بلادها السمكية، حيث أن الاتفاق التجاري لما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يقيد وصول التكتل لمناطق الصيد البريطانية.

وقالت كلوكنر في برلين اليوم الجمعة إنه "بالنسبة لمصائد الأسماك، تعني النتائج تخفيضات مؤلمة، وفي المستقبل، سيتعين علينا العمل بدون جانب من الصيد في بحر الشمال".

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة، تمنح لوائح الحصص والوصول المضمون لمناطق الصيد على الأقل درجة معينة من الأمان المخطط".

وقالت دون الخوص في تفاصيل بشأن حلول دعم محتملة، إنه "من الواضح أيضا أننا يجب أن ندعم طواقم الصيد، ومساعدتهم في هذا الوضع الصعب. وبالتطلع إلى عام 2026، سيكون من المهم إيجاد حل بعيد المدى".

وبعد مفاوضات مطولة للغاية، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري لفترة ما بعد بريكست يوم الخميس، ما يحول دون حدوث انفصال اقتصادي حاد، بعد يوم 31 ديسمبر الجاري في الساعة الحادية عشرة.

وتنص التسوية على خفض نسبته 25 بالمئة لأعمال الصيد الأوروبية في المياه البريطانية خلال الفترة الانتقالية. وبعد ذلك، سيتم تثبيت الحصة في مفاوضات تجرى سنويا.

ووفقا لكلوكنر، فإن كل "الصيد الألماني لأسماك الرنجة، وأكثر من نصف صيد أسماك الماكريل في بحر الشمال يتم اصطياده في المياه البريطانية".