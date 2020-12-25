صور.. تحرير 200 محضر خلال "حملة مرافق" في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بإشراف المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، اليوم الجمعة، بمناطق سوق الصنايع والتلفزيون والمدينة المنورة والإسعاف والمنشية والكورنيش.

أسفرت الحملة عن تحرير 198 محضرًا تضمنت 28 محضر إشغالات، و16 محضر باعة جائلين، و13 محضر نظافة عامة، و42 محضر عدم ارتداء كمامة ، و3 محاضر لمقاهي ضبط بها 37 نرجيلة (شيشة)، و31 محضر مضبوطات متنوعة ، 62 محضر إزالات إدارية، و3 منشآت بدون تراخيص.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات، و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.