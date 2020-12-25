موسكو: اللقاحات الروسية مطلوبة في العالم

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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ضرورة مواصلة تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى الخارج.. مشيرا إلى حتمية تبادل التكنولوجيا باستمرار.

وقال ميشوستين، خلال لقائه مع مصنعي اللقاحات اليوم الجمعة "الآن اللقاحات الروسية مطلوبة في دول أخرى من العالم. من المهم مواصلة نقل التقنيات المحلية إلى مواقع الإنتاج الأجنبية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف قائلا "بالطبع، لا يكفي مجرد مشاركة الكفاءات، بل نحتاج إلى تبادلها مع الزملاء الأجانب، للقيام بعمل وتعاون مناسبين.. ويتم اليوم حرفيا تنفيذ هذا العمل عبر الإنترنت".