الشرطة الأمريكية: انفجار مدينة ناشفيل كان متعمدا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تنسي الأمريكية، أن انفجار السيارة الذي هز المدينة صباح اليوم، كان متعمدا.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن هناك تخوفات من وجود سيارة أخرى قرب موقع الحادث، فضلًا عن توارد أنباء بوجود إصابات.

وكان انفجار قوي هز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في ساعات باكرة من اليوم الجمعة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.