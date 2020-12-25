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تلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

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روسيا تلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما تلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

مصراوي Masrawy

05:04 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلنت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وذكرت الهيئة، في بيان أوردته قناة " اليوم"، "أن الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرات) يتعين عليهم الالتزام بنظام العزل لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول".

كانت السلطات الروسية قررت، الثلاثاء الماضي، إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من في هذا البلد.

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