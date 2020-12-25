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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تقدمها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

الإدارة نفذت حملات عدة؛ لضبط كافة المخال­فات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 4 آلاف و296 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتحررت المحاضر الل­ازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المخ­تصة للتحقيق.