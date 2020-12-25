نشر 800 جندي بريطاني إضافي لإنهاء الاختناق المروي جنوب إنجلترا

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

كثفت الحكومة البريطانية من جهودها لإزالة الاختناق المروري الناجم عن توقف آلاف الشاحنات في جنوب إنجلترا لعدة أيام بعد إغلاق الحدود مع فرنسا بسبب ظهور سلالة جديد من فيروس كورونا ربما تكون أكثر عدوى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إنها " نشرت 800 عسكري إضافي اليوم في مقاطعة كنت لدعم زيادة قدرات إجراء ات الفحص وضمان أن تبدأ حركة المرور في التحرك بوتيرة أقرب إلى الوتيرة الطبيعية عبر ميناء دوفر.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد نشرت بالفعل 300 جندي هناك.

ومع ذلك، يبدو أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر أيامًا.

وقد علق الآلاف من سائقي الشاحنات الكبيرة التي تقطع مسافات الطويلة في إنجلترا منذ يوم الأحد بعد أن أغلقت فرنسا حدودها بالكامل.

وقد توصلت لندن وباريس أول أمس الأربعاء إلى اتفاق، يتعين بموجبه على السائقين الخضوع لفحص سريع للكشف عن فيروس كورونا قبل السماح لهم بعبور نفق القنال الإنجليزي عن طريق السفن أو عبر نفق (يوروتانيل).

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الخميس إن من بين أكثر من 2300 سائق خضعوا لفحص كورونا، فقد ظهرت عينة ثلاثة منهم فقط إيجابية..

ووفقا لوكالة برس أسوسييشن، فقد تم السماح لـ 700 شاحنة بعبور نفق القنال الإنجليزي بحلول اليوم الجمعة.

ومع ذلك، لا تزال أكثر من 5000 شاحنة عالقة في مدرج مطار مانستون القديم غير المستخدم في ظل إغلاق طريق (إم 20)السريع، حسبما أفادت وكالة أنباء برس أسوسييشن.

وقد اشتكى العديد من السائقين من نفاد المياه والطعام. كما أنه لا توجد مراحيض كافية.