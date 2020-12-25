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صور.. تشيع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق في الغربية

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صور.. تشيع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق في الغربية صور.. تشيع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق في الغربية

مصراوي Masrawy

05:01 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

شيع الأهالي جثمان والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق لمجلس النواب وعضو مجلس النواب 2020، إلي مثواها الأخير بقرية بار الحمام بسيون التابعة لمحافظة الغربية.

تقدم الجنازة المستشار احمد سعد وأفراد أسرته متبعين كافة الإجراءات الاحترازية، وأعلن اقتصار الجنازة على مراسم الدفن تقديرا لظروف البلاد بجائحة كورونا.

عمل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم الأمين العام السابق لمجلس النواب نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير والتجارة الداخلية.

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