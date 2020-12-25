صور.. إغلاق مركز للدروس الخصوصية في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

أغلق الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مركزًا للدروس الخصوصية به 150 طالبًا في حي شمال المدينة، وتحرر محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.

وأجرى نائب المحافظ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المُستجد.

وقال أبوزيد، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.