إشادة ووعد.. تفاصيل لقاء وزيرة الصحة بالأطقم الطبية في شمال سيناء - صور

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشكر والتقدير لأطباء شمال سيناء وأطقم التمريض، على الدور الكبير فى توفير الخدمة الطبية لأهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال أثناء زيارتها اليوم لمحافظة شمال سيناء، حيث كان فى استقبالها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام والدكتور تامر ابراهيم مدير مستشفى بئر العبد المركزى.

وأوضحت أن الخدمة الصحية تقدم فى جميع مستشفيات شمال سيناء مجانًا، وأنه لا توجد أية مشاكل بالنسبة لامداد شمال سيناء بجميع الامكانيات والمطالب وكافة الاحتياجات المادية والتجهيزات.

وأشارت الوزيرة فى لقائها مع الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العريش العام إلى تكليف المقاولين العرب بالصيانة الفورية والدورية لمستشفيات محافة شمال سيناء، وأنه لابد من المتابعة الاستباقية للأدوية وكافة الأجهزة والمعدات، وأنه سيتم تجهيز مخزن مديرية الصحة الموجودة ليعمل خلال 15 يومًا، وسيتم امداده بكافة الأدوية المطلوبة بشكل كاف، وأن نسبة استكمال التمريض فى شمال سيناء بزيادة 31%، كما أنه على طلاب التمريض اجتياز الاختبارات اللازمة وأن يكونوا على كفاءة عالية.

كما قدمت الشكر للمحافظ لدعمه المستمر للقطاع الصحي وأن كل مطالبه وتوصياته يتم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة.

وأعلنت الوزيرة عن تطبيق خدمة العلاج الطارئة فى حالة الضرورة بالمنازل عن طريق أطقم الإسعاف، كما أعلنت عن امداد مستشفى العريش العام بجهازى صفائح بلازما، وجهاز آخر لمستشفى بئر العبد المركزي، إلى جانب جهاز قسطرة ورنين لمستشفى بئر العبد ليتم العمل فى القسطرة القلبية بواقع 3 أيام بالعريش و3 أيام أخرى ببئر العبد، علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء، مشيرة الى أن أجهزة الغسيل الكلوى كافية.

كما أعلنت عن مستشفى طوارىء برمانة بناء على مطلب المحافظ، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على شكر وتقدير الوزيرة لدعمها القطاع الصحى بالمحافظة، وحرصها على توفير كافة احتياجاته من أطباء وأجهزة ومعدات طبية، علاوة على توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع، علاوة على تحقيق بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وغيرهم لما يبذلونه من جهد فى خدمة أهالى المحافظة.

وكانت الوزيرة قد قامت بزيارة لمستشفى بئر العبد المركزي، حيث تفقدت المستشفى بأقسامه المختلفة وعدد من الوحدات الصحية، ثم انتقلت إلى مستشفى العريش العام وتفقد الأقسام الداخلية والعناية المركزة والاستقبال والطوارىء وقسطرة القلب.