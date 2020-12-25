أخبار عاجلة

أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات -
سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق -
اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "عيوني" الصحية

Print
وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "عيوني" الصحية وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "عيوني" الصحية
من أهدافها التصدي لحالات التأخر في تلقي المرضى للعلاج

وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً بتسجيل جمعية "عيوني" الصحية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم 1992 اعتباراً من تاريخ 2/ 5/ 1442هـ.

وحظي هذا القرار بتجاوب كبير من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الأهلي لما ستقدمه هذه الجمعية من خدمات نوعية في مجال العيون في ظل الحاجة المجتمعية الماسة إليها، نظرًا لتزايد أعداد مرضى العيون وقوائم الانتظار بشكل كبير، مما يعطيها ميزة نسبية في التخصصية وبالتالي التركيز على صحة العين في كل الجوانب العلاجية والوقائية.

وبحسب أهداف الجمعية فإنها تسعى لتحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي سليم، ولا سيما في مجال صحة العين، في ظل زيادة عدد مرضى العيون وعدم استيعاب المستشفيات لجميع تلك الأعداد، وقد يؤدى التأخر في تلقي العلاج إلى مضاعفات قد تؤثر سلباً على صحة العين، مما يستلزم وجود جهات مساندة للقطاع الحكومي في هذا المجال.

وبحسب النظام الأساسي لجمعية عيوني الصحية فإن الجمعية ستعمل وفق مسار العلاج، ومسار الوقاية والتوعية الصحية، ضمن منهجية علمية تهدف إلى تقديم الخدمة الصحية ونشر ثقافة الاهتمام بصحة العين ، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع والتقليل من أمراض العيون.

ويترأس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أفضل الأطباء الاستشاريين ورجال الأعمال من أبناء الوطن.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

شبكة عيون الإخبارية