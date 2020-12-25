لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"الشورى" تناقش توصياتها عن تقارير الأداء السنوي

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أقرت عدداً من التوصيات لتقديم تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال المناقشات

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة، بمجلس الشورى اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت عدداً من التوصيات على التقريرين؛ تمھيداً لطرح وجهة نظرها حيالهما أمام المجلس في جلسة قادمة.

واستعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ، بعد مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات؛ وذلك لتقديم تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير خلال مناقشة التقرير للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة والتي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها داخل اللجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت اليه اللجنة.مجلس الشورى