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وزير الأوقاف السوداني: تطورت وتقدمت لأنها نظرت إلى المستقبل

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وزير الأوقاف السوداني: مصر تطورت وتقدمت لأنها نظرت إلى المستقبل وزير الأوقاف السوداني: تطورت وتقدمت لأنها نظرت إلى المستقبل

مصراوي Masrawy

04:36 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

مرسى مطروح - (أ ش أ):

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح، أن تطورت وتقدمت تقدما عظيما لأنها نظرت إلى المستقبل، مشيدا بالروح الوطنية التي تسود بين العاملين في المشروعات القومية التي تتم بأيد وعقول وأموال مصرية.

وأعرب الوزير السوداني والوفد المرافق له عن انبهارهم بما شاهدوه من تطور على أرض مصر في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح يدعو كل مصري إلى الفخر بما تم ويتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة في مختلف المجالات.

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