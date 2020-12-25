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ضبط أدوية ومكملات غذائية مُهربة جُمركيا داخل محل أدوات رياضية

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ضبط أدوية ومكملات غذائية مُهربة جُمركيا داخل محل أدوات رياضية ضبط أدوية ومكملات غذائية مُهربة جُمركيا داخل محل أدوات رياضية

مصراوي Masrawy

04:46 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركياً بحوزة صاحب محل أدوات رياضية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيا، متخذاً من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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