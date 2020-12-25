وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "عيوني" الصحية

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من أهدافها التصدي لحالات التأخر في تلقي المرضى للعلاج

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً بتسجيل جمعية "عيوني" الصحية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم 1992 اعتباراً من تاريخ 2/ 5/ 1442هـ.

وحظي هذا القرار بتجاوب كبير من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الأهلي لما ستقدمه هذه الجمعية من خدمات نوعية في مجال العيون في ظل الحاجة المجتمعية الماسة إليها، نظرًا لتزايد أعداد مرضى العيون وقوائم الانتظار بشكل كبير، مما يعطيها ميزة نسبية في التخصصية وبالتالي التركيز على صحة العين في كل الجوانب العلاجية والوقائية.

وبحسب أهداف الجمعية فإنها تسعى لتحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي سليم، ولا سيما في مجال صحة العين، في ظل زيادة عدد مرضى العيون وعدم استيعاب المستشفيات لجميع تلك الأعداد، وقد يؤدى التأخر في تلقي العلاج إلى مضاعفات قد تؤثر سلباً على صحة العين، مما يستلزم وجود جهات مساندة للقطاع الحكومي في هذا المجال.

وبحسب النظام الأساسي لجمعية عيوني الصحية فإن الجمعية ستعمل وفق مسار العلاج، ومسار الوقاية والتوعية الصحية، ضمن منهجية علمية تهدف إلى تقديم الخدمة الصحية ونشر ثقافة الاهتمام بصحة العين ، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع والتقليل من أمراض العيون.

ويترأس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أفضل الأطباء الاستشاريين ورجال الأعمال من أبناء الوطن.أحمد بن سليمان الراجحي