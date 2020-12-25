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"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في 2023 للسيدات

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"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات "فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في 2023 للسيدات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 11 مقعداً للمنتخبات الأوروبية و6 مقاعد للآسيوية في النسخة الموسعة من بطولة للسيدات، المقررة في 2023 .
وتشهد كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وهو نفس عدد المنتخبات في كأس العالم للرجال حالياً، قبل أن تشهد بطولة الرجال توسعاً أيضاً بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتبارًا من نسخة 2026 .
وجرى تخصيص 11 مقعدًا للمنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى النهائيات، وهو ما يشكل زيادة بفارق مقعدين للقارة، بينما جرى إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها ستة مقاعد) وأفريقيا (أربعة مقاعد) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (أربعة مقاعد) وأمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، حسب ما ذكره الفيفا في بيان.
ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات. وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في النهائيات عبر الملحق الفاصل الذي يشهد مشاركة إجمالي عشرة منتخبات من الاتحادات القارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات

"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات

شبكة عيون الإخبارية