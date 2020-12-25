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صور.. المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم في مسقط رأسه ببنها

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صور.. المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم في مسقط رأسه ببنها صور.. المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم في مسقط رأسه ببنها

مصراوي Masrawy

04:40 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيع المئات من أهالي قرية ميت عاصم ببنها، اليوم الجمعة، جثمان المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا.

وخرج الجثمان من مسجد منزله بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وتوجه إلى مقابر الأسرة بالقرية، فيما أصرت ابنته وأقاربه على الجلوس أمام مقبرته بعد تشييع الجثمان للدعاء وقراءة القرآن.

وحضر الجنازة اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وعددا من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية.

كانت أسرة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم، ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أصيب بفيروس كورونا، وجرى حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

كانت أسرة الفقيد وأقاربه بالقليوبية وبنها، أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك، وكتبوا "إنا لله وإنا إليه راجعون"، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ذمة الله متأثرًا بفيروس كورونا.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفي بالقاهرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى أعلنت وفاته صباح اليوم وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان وتقرر دفنه بالقرية.

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