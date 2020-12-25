صحة المنيا: فحص 547 ألف سيدة خلال مبادرة "100 مليون صحة"

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

وقعت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الكشف الطبي على 547 ألف و410 سيدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد السيدات التي جرى إجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 547 ألف و410 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويُجرى تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفيات المنيا العام ومغاغة المركزي، وملوي.