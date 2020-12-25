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التحقيق في واقعة نشر أسماء تلاميذ لم يسددوا المصروفات الدراسية بكفر الشيخ

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التحقيق في واقعة نشر أسماء تلاميذ لم يسددوا المصروفات الدراسية بكفر الشيخ التحقيق في واقعة نشر أسماء تلاميذ لم يسددوا المصروفات الدراسية بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:10 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، تشكيل لجنة لفحص شكاوى أولياء أمور بمدرسة منية المرشد الرسمية للغات، حول نشر إدارة المدرسة أسماء تلاميذ لم يتمكنوا من تسديد المصروفات، ما أدى إلى إثار حفيظة اهالي القرية، وأولياء الأمور.

كان عددًا من أولياء أمور مدرسة منية المرشد الرسمية للغات، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، تقدموا بشكوى للادارة التعليمية، حول نشر إدارة المدرسة بيانًا على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن أسماء طلاب لم ينمكنوا من تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وكيلة الوزارة الدكتورة بثينة كشك، طلبت عرض تقرير بما تسفر عنه أعمال اللجنة المشكلة بمعرفتها لفحص شكاوى أولياء الأمور بخصوص ذلك.

قال المصدر إن ذلك الأمر يعد تشهيرًا بتلاميذ لا يعلم أحد ظروفهم الاقتصادية، أو عدم وقوف إدارة المدرسة على الحالة الاجتماعية الخاصة بهؤلاء التلاميذ لبيان أسباب عدم تسديدهم المصروفات، وعدم مراعاة ذلك، بما يخل بمبادئ التعليم.

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