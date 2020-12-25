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ضبط 4500 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بالقطامية

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ضبط 4500 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بالقطامية ضبط 4500 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بالقطامية

مصراوي Masrawy

04:32 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 4500 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بمنطقة القطامية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" ، واستغلاله في تصنيع الكمامات الطبية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 4500 كمامة طبية معدة للبيع - 7000 قطعة "ملابس طبية" - 2,940 طن قماش لتصنيع الكمامات الطبية).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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