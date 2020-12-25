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بالمواعيد والشروط.. النيابة الإدارية تفتح باب التعيين لوظيفة معاون

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بالمواعيد والشروط.. النيابة الإدارية تفتح باب التعيين لوظيفة معاون بالمواعيد والشروط.. النيابة الإدارية تفتح باب التعيين لوظيفة معاون

مصراوي Masrawy

04:18 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:
أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

وذكرت النيابة النيابة في إعلانها أن المسابقة لخريجي كلية الحقوق بالجامعات المصرية ووكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ويشترط في المتقدم:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد
2- ألا يقل عمره عن 30 سنة في 27 يناير وهو آخر يوم لسحب الملفات.
3- أن تتوفر في المتقدم الصلاحية والأهلية لشغل الوظيفة القضائية مع اجتياز الاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الطبية بعد إجراء الفحوصات اللازم إجراؤها لشغل الوظيفة.
وأوضحت الهيئة أن طلبات التقديم تتم عبر الموقع الرسمي للهيئة (www.ap.gov.eg) في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 15 يناير 2021.

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