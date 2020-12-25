الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy
04:15 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
كتب - أسامة علي:
أذاعت قناة "إكسترا نيوز" فيديو للرئيس السيسي وهو يستجيب لهتافات مواطنين بالشارع وينزل لتحيتهم
ورصد الفيديو، فرحة المواطنين بعد نزول الرئيس السيسي من سيارته لتحيتهم بعد ترديدهم هتافات: ""بنحبك يا ريس .. وتحيا مصر".
ومن جانبه، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
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