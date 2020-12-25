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الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية -

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الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية - فيديو الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية -

مصراوي Masrawy

04:15 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - أسامة علي:

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" للرئيس وهو يستجيب لهتافات مواطنين بالشارع وينزل لتحيتهم


ورصد الفيديو، فرحة المواطنين بعد نزول الرئيس السيسي من سيارته لتحيتهم بعد ترديدهم هتافات: ""بنحبك يا ريس .. وتحيا ".

ومن جانبه، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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