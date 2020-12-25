وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

★ ★ ★ ★ ★

خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير المملكة

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، وذلك خلال استقباله اليوم في تونس.

وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه رحّب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى المكانة التي توليها المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر