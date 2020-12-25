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اليابان: ثبوت إصابة 5 أشخاص عائدين من بريطانيا بسلالة كورونا الجديدة

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اليابان: ثبوت إصابة 5 أشخاص عائدين من بريطانيا بسلالة كورونا الجديدة اليابان: ثبوت إصابة 5 أشخاص عائدين من بريطانيا بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

03:54 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

طوكيو - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة خمسة أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من المستجد.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إن المسئولين حللوا عينات الأشخاص الخمسة ووجدوا أن الفيروس الذي يحملونه هو السلالة الجديدة من الفيروس التي تفشت في بريطانيا، مشيرة إلى أنهم يخضعون للحجر الصحي.

ويحاول مسئولو الوزارة تحديد كيفية إصابة الأشخاص الخمسة بالسلالة الجديدة من الفيروس.. وتعد هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها اليابان إصابة أشخاص بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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