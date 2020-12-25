أخبار عاجلة

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جنوب أفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا بشأن "كورونا الجديدة"

Print
جنوب أفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا بشأن "كورونا الجديدة" جنوب أفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا بشأن "كورونا الجديدة"

مصراوي Masrawy

03:45 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

جوهانسبرج - (د ب أ):

رفضت حكومة جنوب أفريقيا مزاعمًا تفيد بأن نوعا جديدا من جرى العثور عليه في البلاد ساهم في الموجة الثانية من الإصابات في المملكة المتحدة البريطانية، وانتقدت قرار الأخيرة بفرض قيود على السفر.

وقال وزير الصحة زويلي مخيز في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس أن نوعا جديدا تم رصده بالمملكة المتحدة تحور في موقع يشتهر بسلالة جنوب أفريقيا المعروفة باسم "501. في 2" ولكنهما "سلالتان مستقلتان للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إنه لا يوجد دليل على أن "501. في 2" يسبب مرضا أكثر خطورة أو يزيد الوفيات أكثر من أي متغاير آخر التي انتشرت حول العالم.

تأتي تصريحات مخيز بعد يوم من إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وأن أي شخص كان هناك في الأسبوعين الماضيين يجب أن يخضع للحجر الصحي على الفور. وأوقفت دول أخرى عدة الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا.

وقال مخيز إن السلالة البريطانية الجديدة جرى التعرف عليها قبل نحو شهر من تطور النوع المتحور الجنوب أفريقي، مستشهدا ببحث جاري من جانب " مراقبة الجينوم في جنوب أفريقيا" الذي جرى البدء فيها في يونيو. ووصف إعلان هانكوك بأنه "مؤسف".

وسجلت وزارة الصحة رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بكورونا أمس الخميس بلغ 14 ألفا و305 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 968 ألفا و563 حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية