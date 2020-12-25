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فردا شرطة بالمطار يرفضان رشوة مالية مقابل تهريب كمية من الأدوية للخارج

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فردا شرطة بالمطار يرفضان رشوة مالية مقابل تهريب كمية من الأدوية للخارج فردا شرطة بالمطار يرفضان رشوة مالية مقابل تهريب كمية من الأدوية للخارج

مصراوي Masrawy

03:57 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

رفض فردا شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد وأمكن ضبط المتهمين.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من فردا شرطة بقيام (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء) بعرض مبلغ مالي عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية") ، وذلك حال تواجد إثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردا الشرطة، وضبط الآخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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