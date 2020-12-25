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تفريغ 20 ألف طن فول وتداول 30 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 20 ألف طن فول وتداول 30 سفينة بميناء دمياط تفريغ 20 ألف طن فول وتداول 30 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

04:06 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة السفن، اليوم الجمعة، بعد أن جرى تداول 30 سفينة بضائع وحاويات، تزامنا مع استقرار حالة الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 1932 طن يوريا، و2351 طن رمل و661 طن نترات.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 19470 طن ذرة و6940 طن قمح و2881 طن سكر و16770 طن خردة، و20 ألف طن فول صويا و11695 طن فول و1529 طن حديد و3799 طن زيت طعام، و300 طن كلوريد إيثيلين. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 179439 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 58970 طنا.

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