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مفتي الجمهورية ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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مفتي الجمهورية ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مفتي الجمهورية ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

مصراوي Masrawy

03:47 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالي ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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