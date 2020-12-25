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الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة

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الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة

مصراوي Masrawy

03:41 م الجمعة 25 ديسمبر 2020


كتب - محمود مصطفى:
قام الرئيس عبد الفتاح بجولة تفقدية، بعد ظهر اليوم، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وتطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وتفقد حي الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتداداً إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.

واطلع على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير مجالات جديدة للباعة الجائلين.

وتم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكانية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.

وتفقد الرئيس الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منها الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وتفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، وتوقف الرئيس للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من خاصة ارتداء الكمامة

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