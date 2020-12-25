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صور.. افتتاح مسجدين جديدين بأسوان

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صور.. افتتاح مسجدين جديدين بأسوان صور.. افتتاح مسجدين جديدين بأسوان

مصراوي Masrawy

03:43 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت، مسجد الزبير بن العوام بنجع دار الهنا بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو والمقام على مساحة 256 م2 وبتكلفة 1,6 مليون جنيه.

كما جرى أيضاً اليوم افتتاح مسجد الصحابة بنجع عواض التابع لمركز دراو والمقام على مساحة 160 م2 وبتكلفة مليون جنيه.

ويأتي افتتاح المسجدين ضمن 18 مسجدًا جرى افتتاحها بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة التي يجري إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

مشيرًا إلى أنه يجرى تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار .

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