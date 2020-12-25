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صور.. رئيس هيئة الاستثمار: مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بجنوب سيناء

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صور.. رئيس هيئة الاستثمار: مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بجنوب سيناء صور.. رئيس هيئة الاستثمار: مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:36 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن مشروع تطوير المديرية المالية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء ضمن 42 مشروعًا يجري تنفيذهم على أرض المحافظة خلال العام الجاري، والتي بلغت تكلفتها مليار جنيه.

وأوضح أنه يجري تطوير كافة المصالح الحكومية بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم خدمات مميزة للمواطن.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أنه جرى ضخ 7 مليارات جنيه لتنفيذ عدد من الاستثمارات خلال 6 سنوات بمحافظتي جنوب وشمال سيناء، في كافة المجالات من طرق وكهرباء وإسكان بدوي ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال افتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

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