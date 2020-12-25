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فحص 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

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فحص 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف فحص 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:26 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية السعادنة بمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى خلال القافلة، التي شارك فيها الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، توقيع الكشف الطبي على 1314 مواطنا، وإجراء 122 تحليل الدم، و46 تحليل طفيليات، وإجراء 21 أشعة، 36 موجات فوق صوتية، وتحويل 39 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ117 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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