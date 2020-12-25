وصل في سبتمبر وحضر جلستين فقط.. وفاة رئيس محكمة جنايات السويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السويس – حسام الدين أحمد:

توفي المستشار مختار ماضي رئيس محكمة جنايات الدائرة الثالثة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر قضائي إن المستشار مختار ماضي، ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وانتقل على إثر ذلك للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وتوفي بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وأوضح المصدر أن رئيس الدائرة الثالثة قضى فترة طويلة من عمله في القضاء داخل محافظته الشرقية، وتدرج في المناصب حتى وصل لرئيس محكمة جنايات الزقازيق.

وتابع المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي" أن المستشار انتقل في سبتمبر الماضي ليرأس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات السويس في الحركة القضائية التي صدرت ذلك الشهر.

وأشار الى أن جلسات الدائرة كانت بدور الانعقاد الرابع، أي أن جلسات المحكمة كانت في الأسبوع الأخير، وحضر المستشار مختار جلسات دور الانعقاد في شهر أكتوبر ونوفمبر.

واستطرد، أنه وفقا لـ "رول" الجلسات كان من المفترض حضوره جلسة أمس الخميس 24 ديسمبر، إلى أن وافته المنية.