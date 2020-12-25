تسجيل حالتي وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم عن وفاة حالتين بفيروس كورونا من الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفى العريش العام، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا بالمحافظة إلى 59 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 8 حالات جديدة جرى تسجيلها مصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي مصابي كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 199 حالة إيجابية بينما سجلت حالات الشفاء اليوم 22 حالة شفاء من كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 943 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان الصحة إلى وجود 14 حالة مصابة بكورونا محتجزة حاليا بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة لتلقي العلاج و 169 حالة مصابة بكورونا ما تزال تتلقى العلاج منزليا بالمحافظة