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النيابة الإدارية تنعي رئيس الوطنية للانتخابات: قامة قضائية أفنى حياته في خدمة الوطن

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النيابة الإدارية تنعي رئيس الوطنية للانتخابات: قامة قضائية أفنى حياته في خدمة الوطن النيابة الإدارية تنعي رئيس الوطنية للانتخابات: قامة قضائية أفنى حياته في خدمة الوطن

مصراوي Masrawy

02:59 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:
نعى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وعن جموع المستشارين أعضاء النيابة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان "ننعي وفاة رمز من رموز العدالة المصرية وقامة كبرى من قامتها ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

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