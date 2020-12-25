شاهد.. تشييع جثمان "القحطاني" ودفنه بمقبرة شهداء الحرم في مكة

★ ★ ★ ★ ★

لاقى ربه مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد.. وزملاؤه ينقلون التعازي للقيادة

شُيع، اليوم، جثمان الشهيد الرقيب عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استُشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه؛ يتقدمهم العقيد محمد بن ناصر السبيعي من لواء الملك سعود؛ وذلك بعد الصلاة عليه بالحرم المكي الشريف عقب صلاة الجمعة.

وقد وُوري جثمان الشهيد "القحطاني"؛ بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة، وقد نقل ضباط وأفراد الحرس الوطني التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده -حفظهما الله- ولذوي الشهيد؛ سائلين الله الرحمة والمغفرة للفقيد.

جثمان الشهيد الرقيب عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني