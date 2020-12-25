الخارجية تنعى ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ، والذي وافته المنية فى وقت سابق اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى أن وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وتابعت الوزارة :" رحم الله الفقيد الذي كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة".