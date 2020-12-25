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تعلق على لافتات "الخطر يقترب" في الشوارع: تُزال فورًا (بيان رسمي)

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الحكومة تعلق على لافتات "الخطر يقترب" في الشوارع: تُزال فورًا (بيان رسمي) تعلق على لافتات "الخطر يقترب" في الشوارع: تُزال فورًا (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy

02:41 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب – أسامة علي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نشر لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، لا أساس له من الصحة.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، مُشدداً على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائياً، مُوضحاً أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذراً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأهاب المركز، بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطني

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