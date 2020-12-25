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"القضاة" ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "مثال يحتذى به للقاضي المصري"

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"القضاة" ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "مثال يحتذى به للقاضي المصري" "القضاة" ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "مثال يحتذى به للقاضي المصري"

مصراوي Masrawy

02:35 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانا ينعى فيه المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جاء فيه

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستذكر نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه في كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017، والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور.

وذكر النادي: "مثالا يحتذى به للقاضي المصري"، مقدمًا بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عامًا.

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