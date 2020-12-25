قضايا الدولة تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

نعى المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار لاشين ابراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.