الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم بعد وفاته بكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ودعت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن يتغمده المولى "عز وجل" بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عامًا، ونعاه عدد من الهيئات من بينها تنسيقية شباب الأحزاب.

وكان المستشار لاشين إبراهيم يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الثلاثة الماضية كأول رئيس للهيئة بهد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب.