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وكيل صحة شمال سيناء يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل زيارة الوزيرة.. صور

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وكيل صحة شمال سيناء يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل زيارة الوزيرة.. صور وكيل صحة شمال سيناء يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل زيارة الوزيرة.. صور

مصراوي Masrawy

02:30 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الجمعة مستشفي المركزي ووحدة قرية الروضة الطبية، خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء للاطمئنان علي قطاع الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، لـ"مصراوي": "وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارتها للمحافظة بتفقد مستشفي مدينة بئر العبد المركزي ووحدة قرية الروضة الطبية ليليها تفقد مستشفى العريش العام

وأضاف شوكة ، أن زيارة الوزيرة تأتي للاطمئنان على الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين في المستشفيات والاطمئنان علي رصيد الادوية والمستلزمات الطبية وأحوال سكن الأطباء والتمريض

وأضاف شوكة ان وزيرة الصحة اطمأنت أيضا علي أدوية علاج والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج والمراكز التي تم تخصيصها لذلك، والإعداد لاستقبال مصل كورونا، خاصة بالأماكن الـ٣ التي جرى تحديدها لتلقي مصل كورونا وهي "المركز الحضري بمدينة بئر العبد والاستاد الرياضي بمدينة العريش ووحدة الحسنة الطبية بوسط سيناء".

وتابعت الوزيرةالاستعدادات الجارية في تلك المراكز لبدء العمل فور وصول مصل كورونا وتوزيعه.

وتتوجه وزيرة الصحة بعد ظهر اليوم إلى مستشفى العريش العام برفقة الوفد الطبي، على أن يستقبلها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

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