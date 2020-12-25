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الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات

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الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات
"الوهيبي": متابعة لأعمـال اللجان الفنية والإدارية وتطبيق الأنظمة

الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات

أدى 2727 مشرفًا ومشرفة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من 10600 زيارة إشرافية لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي تقام لأول مرة عن بعد؛ وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن هذه الزيارات الإشرافية تهدف لمتابعة سير العملية التعليمية خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية والإدارية والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات وتثبيت الغياب ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي.

من جهة ذات صلة، أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أنه من صلاحية قادة المدارس تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، كما أكدت بأهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور.الإدارة العامة للتعليم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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