وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التي تلقتها مبادرة صوتك مسموع من عبير العقاد ابنة أخ الأديب الراحل عباس العقاد بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة وهو المكان الذي كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين في ندوة الجمعة الشهيرة.

وتواصل مسئول مبادرة صوتك مسموع مع المسئولين بحي مصر الجديدة حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكوى.

