شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

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يدشنه محافظ الطائف الأحد المقبل بحضور رئيس "الغرفة".. محاور بارزة لـ"تمكين"

يدشن محافظ الطائف سعد الميموني، الأحد المقبل، انطلاق أول بازار افتراضي للأسر المنتجة بالطائف "معرض تمكين"، والذي تنظمه وتقيمه غرفة الطائف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي؛ وذلك بحضور رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، وفريق عمل البازار بالغرفة.

وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن (معرض تمكين) يعتبر أول بازار افتراضي على مستوى المملكة، ويضم كافة الأسر المنتجة المشاركة، مشيرًا أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والأسر المنتجة أكثر فاعلية ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظه الطائف بوجه خاص، وذلك عبر محاور Hساسية.

وبين أن من أبرز هذه المحاور تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الأسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة والدعم، وكذلك تتبنى الغرفة جملة من الأنشطة والفعاليات لتمكين العنصر الأساسي "الإنسان" من رواد أعمال وأسر منتجة وزيادة مهاراتهما الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات حسب مستوى وYمكانيات كل فرد، وضمن هذه الإجراءات والأنشطة والفعاليات الداعمة والرائعة للعمل الحر.

وعن أهداف المعرض، قال "العبيدي": "يهدف المعرض لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقيه تضمن دخلًا مستدامًا، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يساهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة الى منتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر".

من جهتها، أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري، أن نحو 50 أسرة من الأسر المنتجة مشاركة في البازار بشكل مجاني، والذي سيكون بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، مشيرةً إلى أن البازار يضم عددًا من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض، من ضمنها تصميم عبايات وأزياء، وفوتوشوب، وهدايا، وكشتات برية، إضافة إلى التنسيق والتغليف، والإكرليك، والريزن إكسسوارات، وتركيب عطور، وديكوباج، وعناية بالبشرة، وتصنيع شموع، وحرف يدوية.

ويتضمن البازار، أيضًاً، ورش عمل ودورات تهتم في مجال الأعمال، ويضم كل قسم من أقسام البازار عددًا من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم، ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أو صور أو ملف pdf، ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين (بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث)، ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة ومعتمدة من الغرفة ومن الحضور وإمكانية تقييم للبازار من الزوار.

محافظ الطائف سعد الميموني بازار افتراضي